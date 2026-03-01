पुडुचेरी निवासियों ने पीएम मोदी की यात्रा का किया स्वागत, विकास प्रयासों की सराहना की

एक अन्य प्रतिभागी ने प्रधानमंत्री की यात्रा को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा, "यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी आज यहां उपस्थित थे। वे पूरी दुनिया और भारत के लिए आशा की किरण हैं और हमने उनसे मुलाकात की। उन्होंने जिन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, उनमें से एक यह है कि भारत के भविष्य के बारे में उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट और दूरदर्शी है।"