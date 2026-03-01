पुडुचेरी निवासियों ने पीएम मोदी की यात्रा का किया स्वागत, विकास प्रयासों की सराहना की
पुडुचेरी, 1 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को पुडुचेरी यात्रा के बाद वहां के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी ने 2,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी, जो हाल के वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश के लिए सबसे बड़े बुनियादी ढांचागत प्रयासों में से एक है।
मौजूद लोगों में से कइयों ने क्षेत्र के विकास को लेकर उम्मीद जताई और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की तारीफ की।
एक व्यक्ति ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की पुडुचेरी यात्रा ने उत्साह की एक जबरदस्त लहर पैदा कर दी है। उन्होंने कराईकल में एनआईटी सहित हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में पुडुचेरी के लोग निश्चित रूप से विकास के पक्ष में खड़े होंगे। वे विकास का समर्थन करना जारी रखेंगे और एनडीए के साथ खड़े रहेंगे।"
एक अन्य शख्स ने किसानों पर केंद्र के विशेष ध्यान को उजागर किया। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी ने रविवार को पुडुचेरी के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है। पिछले बजट में उन्होंने किसानों के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वे किसानों के सच्चे संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।"
एक अन्य प्रतिभागी ने प्रधानमंत्री की यात्रा को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा, "यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी आज यहां उपस्थित थे। वे पूरी दुनिया और भारत के लिए आशा की किरण हैं और हमने उनसे मुलाकात की। उन्होंने जिन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, उनमें से एक यह है कि भारत के भविष्य के बारे में उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट और दूरदर्शी है।"
एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "कांग्रेस और डीएमके ने अतीत में जो नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल पांच वर्षों में पुडुचेरी के लिए वह कर दिखाया है।"
धार्मिक नेता मन्नारगुडी रामाराजार जीयर ने भी अपना समर्थन देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी हिंदू राष्ट्र के हित में अच्छा काम कर रहे हैं। वे राष्ट्र के कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं सदा उनके साथ रहेंगी।"
म्यूजिक डायरेक्टर गंगई अमरन ने केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की सराहना की।
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। आध्यात्मिकता से लेकर पर्यटन तक, हर क्षेत्र में सुधार के लिए योजनाएं पेश की गई हैं। मैं भी एक आम नागरिक हूं। आप सभी जानते हैं कि भाजपा डबल इंजन वाली सरकार के माध्यम से देश के लिए क्या कर रही है।"
प्रधानमंत्री ने रविवार को सभा को संबोधित करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर को सुगम बनाने और शहरी और ग्रामीण दोनों बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
समर्थकों द्वारा इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पुडुचेरी के विकास एजेंडे को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।
--आईएएनएस
डीकेपी/