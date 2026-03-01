पुणे: जमीन विवाद में वकील पर हमला, सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जिन सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनमें उत्तम बाबूराव मछिंदर, बंकट दत्तू मछिंदर, अमोल उत्तम मछिंदर, सुभाष दादा मछिंदर, पोपट चांगदेव मछिंदर, चांगदेव बाबूराव मछिंदर और स्वप्निल सुभाष मछिंदर शामिल हैं। सभी आरोपी हिंगनीबर्डी के निवासी बताए गए हैं। सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है।