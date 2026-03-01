प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की हाई-लेवल बैठक; राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर मौजूद
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की हाई-लेवल बैठक शुरु हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक हो रही है।
इस बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद हैं।
भारत की सुरक्षा और स्ट्रेटेजिक मामलों पर फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी, कैबिनेट कमिटी की यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब ईरान पर अमेरिका-इजरायली एयरस्ट्राइक के बाद मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ती जियोपॉलिटिकल स्थिति के बीच क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ गया है और ग्लोबल सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं।
बता दें कि सीसीएस भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों के लिए सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें प्रधानमंत्री और रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्री शामिल हैं। सीसीएस की इस बैठक को पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें ईरानी ठिकानों पर यूएस-इजरायल के हमले और उसके बाद की जवाबी कार्रवाई शामिल है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इससे जुड़ी झड़पों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है, जिससे बड़े संघर्ष का डर बढ़ गया है।
इस बैठक में भारत के स्ट्रेटेजिक हितों पर पड़ने वाले असर का रिव्यू होने की उम्मीद है, जिसमें इस क्षेत्र में, खासकर यूएई और दूसरे खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, समुद्री रास्ते और डिप्लोमैटिक पोजीशनिंग शामिल हैं।
मिडिल ईस्ट संकट में भारत ने संतुलित रुख बनाए रखा है, अपने नागरिकों और आर्थिक संबंधों की रक्षा करते हुए तनाव कम करने की वकालत की है।
सूत्रों का कहना है कि चर्चा में जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने के लिए इमरजेंसी प्लान, तेल की कीमतों पर असर और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ तालमेल शामिल हो सकता है। ग्लोबल तनाव बढ़ने के साथ यह हाई-स्टेक सिक्योरिटी रिव्यू की सीरीज में सबसे नया है।
