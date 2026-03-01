प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी ने बनाया रिकॉर्ड, एक घंटे में लगाए गए 2.5 लाख पौधे

नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा, “आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वाराणसी नगर निगम ने एक ऐतिहासिक पहल की। एक घंटे से भी कम समय में 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाए। इस अभियान में 20,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। यह जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।”