बंगाल में भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' शुरू, 15 मार्च को कोलकाता में पीएम मोदी की मेगा रैली
कोलकाता, 1 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में रविवार को भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' शुरू हो गई। इस यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली को संबोधित करेंगे।
यह विशाल रैली भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई द्वारा रविवार से शुरू हुई "परिवर्तन यात्रा" के समापन का भी प्रतीक होगी। रविवार और सोमवार को राज्य के नौ स्थानों से नौ अलग-अलग रैलियां निकलेंगी।
हालांकि, 3 मार्च को 'डोल यात्रा' और 4 मार्च को 'होली' के कारण कोई रैली नहीं होगी। रैलियां 5 मार्च से फिर से शुरू होंगी और राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद पूरी होंगी।
भाजपा के राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा, "अंततः 15 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की रैली के साथ 'परिवर्तन यात्रा' का आधिकारिक समापन होगा। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अंतिम समय में कार्यक्रम में बदलाव किए जा सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को दक्षिण परगना जिले के रायदीघी में नौ रैलियों में से एक के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पहले रायदीघी रैली रविवार को निर्धारित थी लेकिन बाद में इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमित शाह 15 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली में उपस्थित रहेंगे या नहीं, जहां मुख्य वक्ता प्रधानमंत्री होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित भाजपा के कई अन्य केंद्रीय नेता प्रस्तावित "परिवर्तन यात्रा" में भाग लेने वाले हैं। इनमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदि शामिल हैं।
--आईएएनएस
पीयूष/एएस