बंगाल में भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' शुरू, 15 मार्च को कोलकाता में पीएम मोदी की मेगा रैली

केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित भाजपा के कई अन्य केंद्रीय नेता प्रस्तावित "परिवर्तन यात्रा" में भाग लेने वाले हैं। इनमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदि शामिल हैं।