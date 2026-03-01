बहरामपुर विधानसभा: एक ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र, जहां हुआ सिपाही विद्रोह, अब चुनावी जंग के लिए तैयार मैदान
कोलकाता, 1 मार्च (आईएएनएस)। बहरामपुर पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित एक शहर है, जो उस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। बहरामपुर राज्य की आठवीं सबसे पुरानी नगर पालिका है।
2006 तक इसे बराहमपुर विधानसभा सीट के नाम से जाना जाता था। 2011 के विधानसभा चुनावों में इस सीट की सीमाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए और परिसीमन आयोग ने इसका नाम बदलकर बहरामपुर कर दिया। वर्तमान में इस सीट में बहरामपुर नगर पालिका और बहरामपुर सामुदायिक विकास खंड की पांच ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
बहरामपुर को प्लासी की लड़ाई के बाद जून 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बसाया और मजबूत किया था। यह 1870 तक एक छावनी के तौर पर रहा। छावनी को 1876 में एक नगर पालिका बनाया गया था और यह मुर्शिदाबाद जिले का हेडक्वार्टर था।
1857 के सिपाही विद्रोह की पहली बड़ी हथियारबंद लड़ाई बहरामपुर में हुई थी, जबकि बहरामपुर पर राजा कृष्णनाथ और उनके पूर्वजों का शासन था।
बैरक स्क्वायर बहरामपुर कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण 1767 में हुआ था, जब बहरामपुर कस्बे को तत्कालीन बंगाल सेना के नए छावनी क्षेत्र के रूप में चुना गया था। बैरक स्क्वायर के भीतर लगभग 40 एकड़ का एक वर्गाकार मैदान है। बैरक में फौज के साथ-साथ बड़े ब्रिटिश अधिकारियों के घर भी थे। अभी कई सरकारी ऑफिस और बंगले घरों और बैरक में हैं। सिपाही बगावत की पहली बड़ी लड़ाई 1857 में यहीं हुई थी। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने डिजाइन किया था। अभी इस मैदान का इस्तेमाल पुराने खेल के मैदान के तौर पर किया जाता है।
शहर के उद्योगों में रेशम बुनाई, चावल और तेल-बीज मिलिंग और बहुमूल्य धातु कामकाजी उद्योग शामिल हैं। 'खगराई कंशा' नामक धातु की एक प्रसिद्ध किस्म, जिसका उपयोग घंटियां बनाने के लिए किया जाता है, इस शहर में बनाई जाती है। इसके अलावा 'चनोबोरा' नामक तले हुए मिठाई का विशेष प्रकार यहां बहुत प्रसिद्ध है।
बहरामपुर कोलकाता से लगभग 186 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसके आसपास के प्रमुख शहरों में कंडी (30 किमी), जियागंज (12 किमी) और लालबाग (10 किमी) शामिल हैं। आसपास के जिलों में, पूर्वी बर्धमान जिले का कटवा लगभग 70 किमी दूर है, जबकि मालदा जिले में फरक्का उत्तर की दिशा में लगभग 60 किमी दूर है।
बहरामपुर विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। अब तक हुए 14 चुनावों में, कांग्रेस ने आठ बार जीत हासिल की, जबकि रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) ने तीन बार जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने इस सीट पर दो बार जीत हासिल की और 2006 में निर्दलीय उम्मीदवार मनोज चक्रवर्ती ने यह सीट जीती। सीट के पुनर्गठन के बाद चक्रवर्ती ने 2011 और 2016 में कांग्रेस के लिए जीत दर्ज की। 2021 में भाजपा के सुब्रत मैत्रा यहां से जीते।
