बहरामपुर विधानसभा: एक ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र, जहां हुआ सिपाही विद्रोह, अब चुनावी जंग के लिए तैयार मैदान

बैरक स्क्वायर बहरामपुर कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण 1767 में हुआ था, जब बहरामपुर कस्बे को तत्कालीन बंगाल सेना के नए छावनी क्षेत्र के रूप में चुना गया था। बैरक स्क्वायर के भीतर लगभग 40 एकड़ का एक वर्गाकार मैदान है। बैरक में फौज के साथ-साथ बड़े ब्रिटिश अधिकारियों के घर भी थे। अभी कई सरकारी ऑफिस और बंगले घरों और बैरक में हैं। सिपाही बगावत की पहली बड़ी लड़ाई 1857 में यहीं हुई थी। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने डिजाइन किया था। अभी इस मैदान का इस्तेमाल पुराने खेल के मैदान के तौर पर किया जाता है।