बिहार के वैशाली में दम घुटने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत

प्रशासन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उन्हें सरकारी प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का आश्वासन दिया है। यह त्रासदी एक बार फिर उचित सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा उपायों के बिना सेप्टिक टैंक और सोक पिट की सफाई से जुड़े खतरों को उजागर करती है। विशेषज्ञों ने बार-बार बंद स्थानों में जहरीली गैस के जमाव के खतरे के बारे में चेतावनी दी है, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण तत्काल बेहोशी और मृत्यु हो सकती है।