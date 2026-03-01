बिहार: होली पर्व की तैयारी के बीच हादसा, शौचालय की टंकी में उतरे चार लोगों की दम घुटने से मौत

वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव में हुए हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। बताया जाता है कि गांव के प्रियांशु कुमार अपने घर की शौचालय की टंकी को साफ करवा रहे थे। इसी दौरान पैर फिसल जाने के कारण वे टंकी में गिर गए और बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के क्रम में अन्य छह लोग भी टंकी में उतर गए और सभी बेहोश होते चले गए।