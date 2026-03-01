बिहार: होली मिलन समारोह में हंगामा, बाउंसरों ने की फायरिंग, गायक समेत कई पुलिस हिरासत में

गायक के बाउंसरों द्वारा फायरिंग की गई है। इस मारपीट में तीन लोग जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस घटना में एक पत्रकार भी घायल बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में आए लोगों की पहचान की जा रही है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।