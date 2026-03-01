ब्रोंकियल अस्थमा: जानिए सांसों की तकलीफ से राहत पाने के आयुर्वेदिक उपाय

कुछ घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे भी राहत दे सकते हैं। जैसे बहेड़ा का 3 से 5 ग्राम चूर्ण बराबर मात्रा में शहद के साथ दिन में दो बार लेना लाभकारी माना जाता है। इसी तरह कंटकारी की जड़ का चूर्ण शहद के साथ या काढ़े के रूप में लिया जा सकता है। ये दोनों जड़ी-बूटियां कफ कम करने और श्वास मार्ग को साफ करने में सहायक मानी जाती हैं। छाती और पीठ पर गुनगुना सरसों का तेल, जिसमें एक चुटकी सेंधा नमक मिला हो, हल्के हाथ से लगाने से भी जकड़न में राहत मिल सकती है। भाप लेना और गुनगुने पानी से गरारे करना भी काफी आराम देता है।