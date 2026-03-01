भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू होने के बाद ममता सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू: तुहिन सिन्हा

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की लाभकारी योजना आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। इस योजना का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा है। कोलकाता के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव लोगों को परेशान कर रहा है।लोग पलायन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आम बंगालियों को प्रताड़ित किया है। अवैध घुसपैठियों को लेकर जनता में आक्रोश है और परिवर्तन यात्रा के जरिए आक्रोश दिखाई देगा। ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 हजार किलोमीटर के दायरे में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। बंगाल अब बदलने वाला है।