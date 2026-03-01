भारत की विदेश नीति 'पूरी तरह बेनकाब': कांग्रेस

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले की आलोचना करने और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से हस्तक्षेप करने का आह्वान करने के एक दिन बाद, कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के सार और तरीकों दोनों के लिए भारी कीमत चुका रहा है।