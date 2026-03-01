भुवनेश्वर: यूट्यूबर की हत्या के आरोप में आर्मी जवान और उसके दो भतीजे गिरफ्तार
भुवनेश्वर, 1 मार्च (आईएएनएस)। भुवनेश्वर के मंचेश्वर पुलिस स्टेशन इलाके में एक छोटी सी बात पर यूट्यूबर की हत्या के आरोप में एक आर्मी जवान और उसके दो भतीजों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपियों की पहचान समरेंद्र बेहरा (20) उर्फ मुना, संग्राम बेहरा (24) उर्फ कुना और संग्राम केसरी बेहरा (37) उर्फ सतुरा के तौर पर हुई है। आरोपी कटक जिले के कानपुर इलाके के रहने वाले हैं और भुवनेश्वर में जीजीपी कॉलोनी में रहते थे।
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (एसीपी) जोन 5 बिस्वरंजन सेनापति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यूट्यूबर राहुल रंजन महाराणा की हत्या शनिवार रात करीब 9.30 बजे मंचेश्वर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में जीजीपी कॉलोनी इलाके के हाई स्कूल के मैदान में कर दी गई। सूचना मिलने पर, पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची और जांच शुरू की।
एसीपी सेनापति ने कहा कि मौके पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस पर भरोसा किया। बाद में, मौके पर मिली ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर, पुलिस आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलों का रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करने में कामयाब रही।
पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके जवान और दूसरे आरोपियों को जीजीपी कॉलोनी में उनके किराए के घर तक ढूंढ निकाला और घटना के कुछ ही घंटों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सेनापति ने मीडिया को बताया कि शनिवार शाम को दो ग्रुप - पीड़ित और उसके दोस्त, और आरोपी लोग - खेत में मौजूद थे।
एसीपी ने कहा कि राहुल का दोस्त शीबा गलती से उस जगह के पास आ गया जहां आरोपी बैठे थे और किसी से फोन पर बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान जब वह गाली-गलौज कर रहा था, तो जवान ने एतराज किया, जिससे उनके बीच गरमागरम बहस हो गई। इसके बाद लड़ाई हिंसक हो गई और जवान और उसके भतीजों ने शीबा पर हमला करना शुरू कर दिया।
सेनापति ने आगे कहा, "इस बीच, राहुल मौके पर पहुंचा और शीबा को बचाने की कोशिश में बीच-बचाव किया। घटना के दौरान, जवान के एक भतीजे ने राहुल पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में राहुल की उन चोटों के कारण मौत हो गई।"
एसीपी ने कहा कि यह घटना अचानक उकसावे की वजह से हुई और उन्होंने आरोपी और मृतक के बीच किसी भी पिछली दुश्मनी से इनकार किया। पुलिस ने दो मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन और एक चाकू भी जब्त किया है।
