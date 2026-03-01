भुवनेश्वर: यूट्यूबर की हत्या के आरोप में आर्मी जवान और उसके दो भतीजे गिरफ्तार

एसीपी ने कहा कि राहुल का दोस्त शीबा गलती से उस जगह के पास आ गया जहां आरोपी बैठे थे और किसी से फोन पर बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान जब वह गाली-गलौज कर रहा था, तो जवान ने एतराज किया, जिससे उनके बीच गरमागरम बहस हो गई। इसके बाद लड़ाई हिंसक हो गई और जवान और उसके भतीजों ने शीबा पर हमला करना शुरू कर दिया।