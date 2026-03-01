मणिपुर : भारत-म्यांमार चेक पोस्ट के पास जंगल में लगी आग, सैनिकों ने समय रहते पाया काबू
इंफाल, 1 मार्च (आईएएनएस)। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भारत-म्यांमार सीमा पर मोरेह में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) के पास ‘फ्रेंडशिप ब्रिज’ के पास जंगल में आग लगने के बाद सेना और असम राइफल्स के समय पर दखल से एक बड़ा हादसा टल गया।

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि टेंग्नौपाल जिले में मोरेह में ‘फ्रेंडशिप ब्रिज’ आईसीपी के पास जंगल में लगी आग पर इंटरनेशनल बाउंड्री पर तैनात अलर्ट सैनिकों की तुरंत कार्रवाई के बाद तुरंत काबू पा लिया गया।

बॉर्डर एरिया में तैनात सतर्क पिकेट ने आग का पता जल्दी ही लगा लिया था। पास के जंगल से धुआं उठते देखकर, सैनिकों ने तुरंत स्थिति का अंदाजा लगाया और बिना देर किए मौके पर पहुंचे। आईसीपी और उसके आसपास सेंसिटिव जगहों और जरूरी जगहों के पास आग होने की वजह से, तुरंत दखल देना बहुत जरूरी था।

सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाने के उपाय शुरू किए, जिसमें फायरब्रेक बनाना और आग बुझाने के लिए मौजूद फायरफाइटिंग रिसोर्स का इस्तेमाल करना शामिल था। प्रवक्ता ने कहा कि मिलकर और समय पर कार्रवाई करने से आग जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और आस-पास के इलाकों में नहीं फैल पाई।

आग को पूरी तरह बुझाने और दोबारा आग लगने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए प्रभावित जगह की लगातार मॉनिटरिंग की गई। ऑपरेशन के दौरान सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। आस-पास के लोगों, सुरक्षाकर्मियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानी बरती गई। बिना किसी नुकसान या कैजुअल्टी के आग पर काबू पा लिया गया।

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि यह घटना इंटरनेशनल बाउंड्री पर रखी जाने वाली हाई लेवल की विजिलेंस को दिखाती है और यह न केवल बॉर्डर सिक्योरिटी बल्कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और लोकल कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए फोर्स के कमिटमेंट को भी दिखाती है।

मणिपुर में मोरेह, 1,643 किमी लंबी इंडिया-म्यांमार बिना बाड़ वाली बॉर्डर पर मुख्य इंटरनेशनल ट्रेडिंग पॉइंट्स में से एक है, जो चार नॉर्थ-ईस्ट राज्यों, मणिपुर (398 किमी), अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी) और मिजोरम (510 किमी), से होकर गुजरती है।

45.58 एकड़ में फैला और 2018 में 72.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया आईसीपी मोरेह, प्रस्तावित 1,360 किमी लंबे इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट के साथ है।

मोरेह में भारत-म्यांमार मैत्री पुल भारत को म्यांमार के सागाइंग डिवीजन के कलेवा से जोड़ता है।

