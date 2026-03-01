मणिपुर : भारत-म्यांमार चेक पोस्ट के पास जंगल में लगी आग, सैनिकों ने समय रहते पाया काबू

आग को पूरी तरह बुझाने और दोबारा आग लगने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए प्रभावित जगह की लगातार मॉनिटरिंग की गई। ऑपरेशन के दौरान सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। आस-पास के लोगों, सुरक्षाकर्मियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानी बरती गई। बिना किसी नुकसान या कैजुअल्टी के आग पर काबू पा लिया गया।