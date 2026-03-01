मदुरै: पीएम मोदी ने थिरु पूर्ण चंद्रन के परिजनों से की मुलाकात, बोले-सत्य की होगी जीत

उन्होंने डीएमके सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि 2021 में 25 साल बाद पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद वह प्रभावी शासन देने में विफल रही है। उन्होंने 2014 से पहले डीएमके-कांग्रेस गठबंधन पर मदुरवोयल फ्लाईओवर और तूतीकोरिन पोर्ट शिपिंग चैनल परियोजना जैसे अहम प्रोजेक्ट रोकने का आरोप लगाया और दावा किया कि केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद इन्हें फिर से शुरू किया गया।