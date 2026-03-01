मदुरै में एनडीए की ऐतिहासिक रैली, वनथी श्रीनिवासन बोलीं- 'पीएम के दौरे से नई ऊर्जा मिली'

मदुरै में एनडीए की ऐतिहासिक रैली, वनथी श्रीनिवासन बोलीं-
मदुरै, 1 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की मदुरै में आयोजित जनसभा ऐतिहासिक रही। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से नई ऊर्जा मिलती है।

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने कहा, "जब भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु आते हैं तो हमें नई एनर्जी मिलती है। एनडीए को एक नया बूस्ट मिलता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2026 का चुनाव हमारा होगा। एनडीए की जीत पक्की है।"

उन्होंने एक अन्य मुद्दे पर कहा कि यह मामला अब न्यायपालिका के हाथ में है, जहां समुदायों, सरकार और स्थानीय लोगों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे 'ऐतिहासिक' बताते हुए कहा कि कार्यकर्ता और तमिलनाडु के लोग इतनी बड़ी संख्या में आए कि राज्य ने पहले कभी ऐसी रैली नहीं देखी।

पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि वेन्यू की क्षमता से ज्यादा लोग थे, लेकिन पुलिस ने सहयोग नहीं किया। गोयल ने कहा, "मुझे खुद यह पक्का करना पड़ा कि हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जाए।"

पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने कहा, "आज मदुरै में एनडीए की मीटिंग बहुत अच्छी थी, जिसमें बहुत बड़ी भीड़ थी। आधी भीड़ वेन्यू में नहीं घुस पाई क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कथित तौर पर लोगों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के इतिहास, उपलब्धियों, इस सरकार ने राज्य के लिए क्या किया है, और जब डीएमके और कांग्रेस पहले साथ थे तो क्या कमी थी, इस बारे में एक शानदार भाषण दिया।"

भाजपा प्रवक्ता सी.आर. केसवन ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदुरै में सफल एनडीए रैली आने वाले चुनावों में भ्रष्ट और खराब डीएमके सरकार की पक्की हार का पक्का संकेत देती है।"

इसके अलावा परमकुडी के रहने वाले जयगुरु ने मदुरै में एनडीए की पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लिया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से अच्छे और हौसला बढ़ाने वाले मैसेज मिले। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और गठबंधन के नेताओं ने डीएमके के तमिलनाडु के साथ किए गए 'धोखे' को हाईलाइट किया और केंद्र सरकार से एचपीवी वैक्सीन, एम्स और ट्रेन 18 सर्विस जैसे फायदों के बारे में डिटेल में बताया।

