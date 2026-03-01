मध्य पूर्व एयरस्पेस बंद होने के बाद कर्नाटक सरकार ने आपातकालीन केंद्रों का संचालन शुरू किया

अधिकारियों ने बताया कि राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र और सभी जिला आपातकालीन संचालन केंद्र नियमित रूप से विदेश मंत्रालय और प्रभावित देशों में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा जारी एडवाइजरी की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के अधिकारियों को भी सक्रिय कर दिया गया है।