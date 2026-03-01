मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच सीबीएसई का बड़ा फैसला, 7 देशों में 2 मार्च की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित

सीबीएसई की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थित सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की 2 मार्च को निर्धारित परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा आयोजित करना छात्रों और स्टाफ के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।