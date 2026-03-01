मध्य पूर्व में तनाव: कांग्रेस सांसद ने केंद्र से गुजराती नागरिकों को निकालने का आग्रह किया

एक वीडियो बयान में, गोहिल ने कहा कि ईरान और इजराइल के साथ-साथ अबू धाबी, दुबई, बहरीन और कतर जैसे खाड़ी देशों में ड्रोन हमलों, मिसाइल हमलों और हवाई हमलों की लगातार खबरों ने इस क्षेत्र में रहने और यात्रा करने वाले गुजराती समुदाय के सदस्यों के लिए अनिश्चितता और कठिनाई पैदा कर दी है।