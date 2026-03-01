मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल बड़वानी में होगी 'कृषि कैबिनेट', 17 विभागों का समन्वय

इस मीटिंग का मकसद नई पॉलिसी और मिलकर किए गए काम से किसानों की खुशहाली, आत्मनिर्भरता और पूरे गांव का विकास करना है। अपनी पोस्ट में सीएम मोहन यादव ने कहा कि साल 2026 में 'किसानों की भलाई' को समर्पित, किसानों की खुशहाली पक्का करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी काम और इनोवेशन किए जा रहे हैं। इस बारे में राज्य की पहली 'एग्रीकल्चर कैबिनेट' सोमवार को बड़वानी में होगी। मीटिंग में राज्य के विकास और लोगों की भलाई से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें किसानों की भलाई भी शामिल है और जरूरी फैसले भी लिए जाएंगे।