मध्य प्रदेश: वन्यजीव संरक्षण का बड़ा कदम, सीएम मोहन यादव ने कूनो नदी में 10 घड़ियाल और कछुए छोड़े

कूनो नेशनल पार्क में बीते दो दिनों से वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 28 फरवरी को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने चीतों का स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चीतों को रिलीज करना था, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा अचानक निरस्त हो गया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 में से 3 चीतों को क्वारींटिन बाड़े में रिलीज किया।