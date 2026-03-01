मध्य प्रदेश: सीएम मोहन यादव ने ऊना नदी में छोड़े दुर्लभ कछुए और घड़ियाल के बच्चे

ऊना नदी की उपनदी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल ही में हमने 53 घड़ियाल के बच्चों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगभग ढाई साल के ये घड़ियाल नियंत्रित पर्यावरण में अंडों से बाहर निकले, उनका पालन-पोषण किया गया और अब उन्हें फिर से उनके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जा रहा है। यह प्रयास न केवल आबादी को बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अनुभव प्रदान करने के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।”