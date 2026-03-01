मनरेगा भुगतान को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना, चौरी-चौरा कार्यक्रम रद्द करने पर उठाए सवाल

अजय राय ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर भुगतान नहीं हुआ तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2021 में मनरेगा कर्मियों के लिए घोषित अवकाश संबंधी सुविधाओं पर भी अमल नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी।