ममता बनर्जी ने फर्जी दस्तावेज हासिल करने में मदद करके घुसपैठियों को संरक्षण दिया: नितिन नवीन

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में ममता बनर्जी ने बंगाल की मतदाता सूची में घुसपैठियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, क्योंकि वे उनकी पार्टी का वोट बैंक हैं। तृणमूल कांग्रेस अवैध मतदाताओं के समर्थन से लगातार चुनाव जीत रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद, 50 लाख से अधिक घुसपैठियों के नाम बंगाल की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।