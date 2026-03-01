ममता बनर्जी ने फर्जी दस्तावेज हासिल करने में मदद करके घुसपैठियों को संरक्षण दिया: नितिन नवीन
कोलकाता, 1 मार्च (आईएएनएस)। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार को सत्ता से बेदखल करके कुशासन का अंत करने का आह्वान किया।
कूच बिहार जिले से पश्चिम बंगाल में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए नवीन ने कहा कि हमें बंगाल को भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस सरकार के कुशासन से मुक्त करना होगा। बंगाल के लोग बदलाव के लिए तरस रहे हैं। इस बार लोग वास्तविक 'परिवर्तन' चाहते हैं।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में ममता बनर्जी ने बंगाल की मतदाता सूची में घुसपैठियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, क्योंकि वे उनकी पार्टी का वोट बैंक हैं। तृणमूल कांग्रेस अवैध मतदाताओं के समर्थन से लगातार चुनाव जीत रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद, 50 लाख से अधिक घुसपैठियों के नाम बंगाल की मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हमें न केवल पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को खदेड़ना है, बल्कि एक ऐसी निर्णायक सरकार भी स्थापित करनी है जो समग्र विकास ला सके। बंगाल में ममता दीदी ने फर्जी दस्तावेज हासिल करने में मदद करके घुसपैठियों को संरक्षण दिया। अब इसे रोकना होगा। भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि बंगाल की मतदाता सूची में एक भी घुसपैठिए का नाम न आए।
भाजपा ने रविवार को कूच बिहार, नादिया के कृष्णानगर, पश्चिम बर्दवान के कुल्टी और पश्चिम मिदनापुर के गरबेटा में चार जनसभाओं के साथ 'परिवर्तन यात्रा' शुरू की। शेष पांच यात्राएं 2 मार्च को उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर, उत्तर 24 परगना के संदेशखाली, बीरभूम के हसन, दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर और हावड़ा के अमता से शुरू होंगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को मथुरापुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमता में इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच, नादिया जिले के कृष्णानगर में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर इसी मुद्दे को लेकर निशाना साधा।
