महाराष्ट्र: अजित पवार के बेटे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, वीएसआर की उड़ानों को रोकने की मांग

इससे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के फ्लीट के चार प्लेन को ग्राउंड कर दिया। यह यह फैसला 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुए लियरजेट 45 क्रैश के बाद किए गए स्पेशल सेफ्टी ऑडिट में सामने आए कई नियमों के उल्लंघन के कारण लिया गया है। इस क्रैश में प्रदेश के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई थी।