मावल के अढाले गांव के गुरुकुल विद्यालय परिसर में अजित पवार की प्रतिमा स्थापित

आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे उपक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेरणादायी व्यक्तित्वों से जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। अजित दादा हम लोगों के लिए प्रेरणास्रोत थे। उन्होंने लोगों की हमेशा सहायता की। अगर कोई भी उनके यहां जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि निराश होकर वापस आया हो। जल्दी ही उनकी समस्या हल कर दी जाती थी। इसीलिए जनता उनको हमेशा पसंद करती थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।