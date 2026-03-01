मिजोरम में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले, आइजोल में बनेगा रिसर्च सेंटर
आइजोल, 1 मार्च (आईएएनएस)। भारत में मिजोरम में कैंसर के मामले और मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। आइजोल जिले में हर एक लाख पुरुषों पर उम्र के हिसाब से कैंसर होने की दर 269.4 है। रविवार को स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य में पेट और फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। इसके मुख्य कारण तंबाकू और सुपारी का अधिक सेवन, खानपान की आदतें और आनुवंशिक (जेनेटिक) कारक हैं।
अधिकारी ने कहा कि मिजोरम सरकार ने 23 जनवरी को एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट लोन एग्रीमेंट पर साइन किया।
यह परियोजना “सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथनिंग टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थकेयर फॉर मिजोरम” शीर्षक से है, जिसे लोकप्रिय रूप से मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम कहा जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तपोषित मिजोरम हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इसके मार्च 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।
प्रोजेक्ट के तहत, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत आइजोल में मिजोरम स्टेट सुपर स्पेशियलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है।
शनिवार को आइजोल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री लालरिनपुई ने चिंता जताई कि जनसंख्या के अनुपात में मिजोरम में देश के सबसे अधिक कैंसर मामलों में से एक दर्ज किए जा रहे हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के निदेशक ने भी यह टिप्पणी की थी कि वहां इलाज के लिए आने वाले मिजो मरीजों में कैंसर के मामलों की संख्या असामान्य रूप से अधिक है।
मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार तंबाकू उत्पादों का अधिक सेवन, अस्वास्थ्यकर खानपान, खासकर स्मोक्ड मीट, सूअर की चर्बी और तेल का ज्यादा उपयोग और जीवनशैली से जुड़े कारण राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों के प्रमुख कारक हैं।
उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे आम है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर आता है। यह बताते हुए कि 99.7 प्रतिशत सर्वाइकल कैंसर के मामले ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) के कारण होते हैं, उन्होंने मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण और स्वागतयोग्य रोकथाम उपाय बताया और सभी पात्र 14 वर्षीय लड़कियों से यह टीका लगवाने की अपील की।
मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी खिल्ली राम मीणा ने उसी फंक्शन में बोलते हुए कहा कि दुनियाभर में हर पांच सर्वाइकल कैंसर के मरीजों में से एक भारत से है। उन्होंने देश की होने वाली मांओं, टीनएज लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव को एक जरूरी और समय पर उठाया गया कदम बताया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मिजोरम में देश में सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा मामले हैं और राज्य में महिलाओं में स्क्रीनिंग रेट कम है।
मीणा ने उम्मीद जताई कि इस पहल से जानें बचेंगी, परिवार मजबूत होंगे और राज्य के पूरे विकास में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अजमेर में 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए देश भर में ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया।
--आईएएनएस
पीआईएम/वीसी