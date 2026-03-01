मिजोरम में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले, आइजोल में बनेगा रिसर्च सेंटर

मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी खिल्ली राम मीणा ने उसी फंक्शन में बोलते हुए कहा कि दुनियाभर में हर पांच सर्वाइकल कैंसर के मरीजों में से एक भारत से है। उन्होंने देश की होने वाली मांओं, टीनएज लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव को एक जरूरी और समय पर उठाया गया कदम बताया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मिजोरम में देश में सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा मामले हैं और राज्य में महिलाओं में स्क्रीनिंग रेट कम है।