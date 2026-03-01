मिडिल ईस्ट तनाव : भारतीयों को एफआरआरओ से संपर्क की सलाह, कई देशों के लिए एडवाइजरी जारी
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) ने रविवार को विदेशी नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ताजा हालात की वजह से यात्रा योजनाओं में रुकावट से प्रभावित लोगों से वीजा एक्सटेंशन या रेगुलराइजेशन के लिए नजदीकी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) से संपर्क करने के लिए कहा गया।
एडवाइजरी में कहा गया, "भारत में सभी विदेशी नागरिक, जिन्हें वेस्ट एशिया इलाके में चल रही घटनाओं की वजह से अपने ट्रैवल प्लान बदलने पड़े हैं और जिन्हें अपने वीजा को बढ़ाने या अपने स्टे को रेगुलर करने में मदद चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वे सबसे पास के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) से संपर्क करें। संबंधित एफआरआरओ जरूरी औपचारिकताओं में मदद करेगा।"
यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है, जब हाल के सैन्य स्ट्राइक और बढ़ते तनाव के बाद मिडिल ईस्ट में भूराजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जिससे कई विजिटर्स और निवासियों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल और वीजा अरेंजमेंट्स पर असर पड़ा है।
भारत भी इस इलाके में अपने नागरिकों के लिए अलग से सेफ्टी और ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहा है। ईरान पर यूएस-इजरायल के स्ट्राइक के जवाब में, तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से बहुत सावधानी बरतने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने, तय शेल्टर के पास रहने और इलाके की सुरक्षा स्थिति के बदलने पर स्थानीय न्यूज और आधिकारिक चैनलों से जानकारी लेते रहने की अपील की है।
दूतावास ने इमरजेंसी मदद के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी जारी की है। ईरान में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे जहां तक हो सके घर के अंदर रहें और गैर-जरूरी मूवमेंट से बचें।
अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में लिखा, "इलाके के मौजूदा हालात को देखते हुए, यूनाइटेड अरब अमीरात में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे गैर-जरूरी यात्रा से बचें, पूरा ध्यान रखें, सतर्क रहें और यूएई अधिकारियों और दूतावास द्वारा जारी किए जाने वाले सुरक्षा गाइडलाइंस और एडवाइजरी का पालन करें।"
भारतीय दूतावास ने लिखा, "अबू धाबी में भारतीय दूतावास और दुबई में कॉन्सुलेट जनरल सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अपडेट जारी करेंगे। किसी भी इमरजेंसी सवाल के लिए, यूएई में भारतीय नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर 800-46342 और व्हाट्सएप नंबर +971543090571।"
सीरिया में भारतीय दूतावास ने लिखा कि किसी भी इमरजेंसी सवाल के लिए, सीरिया में भारतीय नागरिक इस नंबर +963-993385973 पर संपर्क कर सकते हैं।
इराक में भारतीय दूतावास ने लिखा कि बगदाद में भारतीय दूतावास और एरबिल में भारत का कॉन्सुलेट जनरल सामान्य तरीके से काम कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अपडेट जारी करेगा। किसी भी इमरजेंसी सवाल के लिए बगदाद में भारतीय नागरिक इन नंबरों, +964 771 651 1185 (इंग्लिश और हिंदी) और +964 770444 4899 (अरबी), पर संपर्क कर सकते हैं।
कतर में भारतीय दूतावास ने कहा कि हमारी एम्बेसी पहले की तरह काम कर रही है। एम्बेसी का 24x7 हेल्पलाइन नंबर 00974-55647502 है और किसी भी सवाल के लिए ईमेल सीओएनएसडॉटएटदीरेटएमईएडॉटजीओवीडॉटइन है।
फिलिस्तीन में भारतीय दूतावास ने कहा कि इमरजेंसी में, कृपया हमसे +970592916418 या आरईपीओएफएफआईसीएटदरेटएमईएडॉटजीओवीडॉटइन पर संपर्क करें। हम आगे किसी भी मार्गदर्शन के लिए आपकी मदद के लिए तैयार हैं।
सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर साझा किया गया है। रियाद में भारतीय एम्बेसी के इमरजेंसी संपर्क 24x7 हेल्पलाइन नंबर 00-966-11-4884697, 00-966-542126748 (सिर्फ व्हाट्सएप), 800 247 1234 (टोल-फ्री) और ईमेल: लीडब्ल्यूडॉटरियादएटदरेटएमईएडॉटजीओवीडॉटइन पर संपर्क करने के लिए कहा है।
