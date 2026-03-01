मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच केरल के मुख्यमंत्री ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, हस्तक्षेप की मांग

इजरायल की ओर से भी ईरान पर हमलावर हमले हो रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने दावा किया कि अब तक पश्चिमी और मध्य ईरान में 30 से अधिक टारगेट पर हमला किया गया है, जिसमें एरियल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर, सरकार के टारगेट और मिलिट्री कमांड सेंटर शामिल हैं। आईडीएफ ने यह भी कहा कि वह ईरानी आतंकी सरकार की क्षमताओं को तब तक कम करता रहेगा, जब तक वे हमारे लोगों को धमकाना बंद नहीं कर देते।