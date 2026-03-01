मैं भारत में रहने को सौभाग्यशाली मानती हूं, पीएम मोदी को सलाम : रुपाली गांगुली

टीवी की अनुपमा, यानी रुपाली गांगुली ने देश की सुरक्षा और विकास के लिए पीएम मोदी और सेवा का दिल से धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं कि वह भारत में रहती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मेरा भारत महान। इन अनिश्चित समय में, मैं भारत में रहने को सचमुच सौभाग्यशाली महसूस करती हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम और हार्दिक धन्यवाद, साथ ही भारतीय सेना और रक्षा बलों के प्रति गहरी कृतज्ञता, जिनकी वजह से हम हर रात चैन से सो पाते हैं। मेरे देश को किसी की नजर ना लगे!"