युमनाम खेमचंद सिंह ने शिक्षकों की कमी दूर करने का दिया आश्वासन, कई परियोजनाओं का उद्घाटन

इंफाल पूर्व जिले के मोइरांगपुरेल हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों की भारी कमी के कारण स्कूल का संचालन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि न केवल इस स्कूल बल्कि ऐसे अन्य शिक्षण संस्थानों में भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जहां इसी तरह की समस्या है।