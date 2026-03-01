यूपी में 2 से 4 मार्च तक समस्त ग्राम पंचायतों में चलेगा स्वच्छता अभियान

जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों की आशंका कम की जा सके। इसके अतिरिक्त नदी, तालाब और सरोवरों के घाटों की मरम्मत, रंगाई-पुताई तथा सुरक्षा प्रबंधों की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायतों को दी गई है। पूरे अभियान की सतत समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।