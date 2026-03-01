‘रणबाली’ का वेडिंग पोस्टर बना टाइम ट्रैवल जैसा अनुभव, निर्देशक ने शेयर की शूटिंग की खास यादें

उन्होंने शूटिंग के दिन को याद कर लिखा, "जिस दिन विजय और रश्मिका शादी के लिबास में सेट पर आए, कुछ बदल गया। वे ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे अभिनेता सिर्फ कपड़े पहनकर आए हों। ऐसा लग रहा था जैसे हम समय में पीछे चले गए हों।" उन्होंने आगे लिखा, "मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह लगी कि कैसे वे दोनों उस पल में ढल गए, समय को नियंत्रित किया और उसे साकार कर दिया। कभी-कभी सिनेमा और जीवन एक-दूसरे को इशारा करते हैं।"