रद्द नहीं हुई हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड के नाम से वायरल सर्कुलर फर्जी

वायरल सर्कुलर में दावा किया गया था कि वैश्विक असाधारण परिस्थितियों और ईरान-इजरायल युद्ध के कारण मध्य पूर्व क्षेत्र में सीबीएसई कक्षा 10 और 12 की शेष भाषा परीक्षाएं तथा 7 मार्च को निर्धारित सामाजिक विज्ञान परीक्षा रद्द कर दी गई हैं। साथ ही यह भी कहा गया था कि विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन और प्री-बोर्ड के आधार पर अंक दे दिए जाएंगे। मध्य पूर्व एशिया के इन देशों में भी भारत के साथ ही 17 फरवरी को सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थीं। कुल 43 लाख से अधिक छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा की यह परीक्षाएं दे रहे हैं। पहले दिन भारत समेत विदेशी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों ने 10वीं के छात्र गणित और 12वीं के छात्र बायो टेक्नोलॉजी का एग्जाम दिया था। अब तक की सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं।