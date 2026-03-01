रांची में सेक्स रैकेट का खुलासा, महिला सरगना सहित आठ गिरफ्तार
रांची, 1 मार्च (आईएएनएस)। रांची पुलिस ने शहर में संगठित रूप से संचालित देह व्यापार के एक रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए महिला सरगना समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में छह से अधिक युवतियां और कुछ ग्राहक शामिल हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर शहर के लालपुर, चुटिया और आसपास के थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि उक्त इलाकों में होटलों और किराए के मकानों के जरिए संगठित तरीके से देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद सिटी एसपी पारस राणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और समन्वित छापेमारी की योजना बनाई गई।
पुलिस ने रविवार को एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसे इस रैकेट की मुख्य संचालिका बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह महिला पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से युवतियों को रांची बुलाती थी और उन्हें होटलों तथा किराए के मकानों में ठहराकर ग्राहकों तक पहुंचाने की व्यवस्था करती थी।
सिटी एसपी ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार महिला का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह इसी तरह के एक मामले में जेल जा चुकी है। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क से दो दर्जन से अधिक युवतियां जुड़ी हो सकती हैं। हालांकि, इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
कार्रवाई के दौरान हिरासत में ली गई युवतियों और ग्राहकों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क गुप्त रूप से संचालित किया जा रहा था और ग्राहकों से संपर्क मुख्य रूप से मोबाइल फोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थापित किया जाता था। गिरफ्तार सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस रैकेट के संचालन में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
--आईएएनएस
एसएनसी/डीकेपी