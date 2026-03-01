राजपाल यादव ने बताई 5 करोड़ रुपए के कर्ज की असली कहानी, एग्रीमेंट को लेकर हुआ था विवाद!

राजपाल यादव के मुताबिक, फिल्म के रिलीज के बाद पैसों की वापसी की बात हुई थी, लेकिन फिल्म के रिलीज में देरी के बाद दूसरे एग्रीमेंट में पैसे बढ़ाने की बात गई और कहा गया है कि समय पर लौटा दोगे तो 7 करोड़ रुपए भी ले लूंगा, लेकिन अभी 11 करोड़ रुपए पर फिक्स कर लेते हैं। अभिनेता ने दावा किया कि शिकायकर्ता माघव गोपाल वर्मा के दिए इंटरव्यू के बाद फिल्म बुरी तरीके से पिट गई, क्योंकि हर जगह छप गया था कि राजपाल ने ठगा, राजपाल ने फ्रॉड किया।