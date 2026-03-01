रुद्रप्रयाग में महिला स्वयं सहायता समूह की पहल, हर्बल रंगों का किया जा रहा निर्माण

बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान की ओर से महिलाओं को प्राकृतिक रंगों को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद अब महिलाओं ने गांवों में इन रंगों का निर्माण करना शुरू किया है। महिलाओं की ओर से पालक से हरा रंग, हल्दी से पीला रंग, चुकंदर से गुलाबी और लाल और गेंदा फूल से केसरिया रंग बनाया जा रहा है। इन रंगों को बनाकर संदेश दिया जा रहा है कि केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग न किया जाए।