विस्फोटक निर्माण कंपनी एसबीएल में धमाका, 15 की मौत, 18 से अधिक मजदूर घायल

नागपुर, 1 मार्च (आईएएनएस)। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां कटोल तहसील के राउलगांव स्थित एसबीएल एनर्जी नामक विस्फोटक निर्माण कंपनी में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 15 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है और मलबे में अभी भी कुछ अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।