संगीत मेरी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा, कभी नकल नहीं की; एआर रहमान एक प्रेरणास्रोत : हरिहरन

हरिहरन 10 से ज्यादा भाषाओं में गाने गा चुके हैं इस अनोखे अनुभव को लेकर उन्होंने बताया, "हर भाषा की अपनी ऊर्जा होती है। मैं हर भाषा को स्पंज की तरह सोखने की कोशिश करता हूं। भाव कैप्चर करने का तरीका यही है कि शब्दों के पीछे छिपे ख्याल को समझें। 50 साल का यह सफर मेरे लिए यादों का टाइम कैप्सूल जैसा है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं कभी सफलता का बोझ लेकर नहीं चलता। आज भी रिकॉर्डिंग के दौरान उसी हिडन चाइल्ड वाली जिज्ञासा के साथ काम करता हूं जो पहले दिन महसूस होती थी।"