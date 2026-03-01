सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को विकास पुरुष, सुशासन बाबू और जन-जन के प्रिय नेता बताया

सीएम नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने देश में सबसे पहले पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर आधी आबादी को पूरा सम्मान देने का काम किया। जीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहे हैं। आज जीविका दीदी के द्वारा 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवसाय किया जा रहा है। पिछले 20 सालों में यहां करीब 60 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एनडीए सरकार में बिहार विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। राज्य की विकास दर इस प्रगति का प्रमाण है।