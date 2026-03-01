साप्ताहिक राशिफल 2 मार्च से 8 मार्च 2025 तक

मेष लग्नराशि : इस सप्ताह मेष राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग के जातकों को नए मार्गों से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका पराक्रम और साहस आपके व्यापार को आगे बढ़ाएगा। यात्राओं के योग बने रहेंगे। आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। हफ्ते के मध्य में कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। लेकिन आगे सब ठीक होगा। राजनीतिक सफलता प्राप्ति हो सकती है। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा।