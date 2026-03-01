सीएम भूपेंद्र पटेल की गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस-2026 में हिस्सा लेने आए उद्योगकारों एवं निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक

गांधीनगर, 1 मार्च (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में ‘गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026’ का शानदार प्रारंभ किया। हाई-टेक चिप निर्माताओं और स्थानीय उद्योगों के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘गुजरात-इंडियाज गेटवे टू सिलिकॉन’ विषय के साथ राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है।