सीएम भूपेंद्र पटेल की गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस-2026 में हिस्सा लेने आए उद्योगकारों एवं निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठक
गांधीनगर, 1 मार्च (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में ‘गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026’ का शानदार प्रारंभ किया। हाई-टेक चिप निर्माताओं और स्थानीय उद्योगों के बीच रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘गुजरात-इंडियाज गेटवे टू सिलिकॉन’ विषय के साथ राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वावधान में इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है।
इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए विभिन्न उद्योग लीडरों की मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ हुई वन-टू-वन बैठक के दौरान, उन्होंने सेमीकॉन सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), मेमोरी मॉड्यूल फैसिलिटी, पावरचिप विनिर्माण और स्पेशलिटी केमिकल फैसिलिटीज शुरू करने के लिए फलदायी विचार-विमर्श किया।
सीएम भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में धोलेरा और साणंद सहित सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के सुदृढ़ इकोसिस्टम और राज्य सरकार के प्रोएक्टिव दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने इस वन-टू-वन बैठक के अंतर्गत दीपक नाइट्रेट के प्रबंध निदेशक (एमडी) मेघव मेहता, मलेशिया स्थित होतायी इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन दातो शेरी ली हंग लूंग, सूचि-आरओएचएम सेमीकॉन के एमडी मोकोटो तेराडा और संस्थापक अशोक मेहता, होरिबा इंडिया के राजीव गौतम, और एप्लाइड मटेरियल्स की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) राधिका विश्वनाथन से मुलाकात की।
मुख्य सचिव एमके दास, उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, उद्योग आयुक्त पी. स्वरूप, मुख्यमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पी. भारती भी वन-टू-वन बैठक में उपस्थित रहे।
--आईएएनएस
