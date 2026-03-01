सीएम स्टालिन ने तमिल और द्रविड़ आदर्शों की रक्षा का संकल्प लिया, षड्यंत्रों के खिलाफ एकजुट होने का किया आह्वान

अपने लंबे सार्वजनिक जीवन पर विचार करते हुए स्टालिन ने कहा कि उन्होंने अपनी युवावस्था से लेकर मुख्यमंत्री के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका तक 'कड़ी मेहनत के अलावा कुछ नहीं जाना। उन्होंने तमिलनाडु को एक अग्रणी राज्य में बदलने का श्रेय 'द्रविड़ मॉडल' शासन को दिया और दावा किया कि इसकी कल्याणकारी योजनाओं और विकास पहलों ने करोड़ों लोगों के दिलों और घरों तक पहुंच बनाई है।