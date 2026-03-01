सीजेआई सूर्यकांत ने अमरावती में ज्यूडिशियल एकेडमी की आधारशिला रखी

इससे पहले, सीजेआई ने तिरुपति में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बार और बेंच दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही संस्था के दो हाथ हैं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत बार मजबूत वकालत पैदा करता है और जब मजबूत वकालत होती है, तो यह जजों को ज्यादा सोचने, ज्यादा ध्यान से तर्क करने और ज्यादा साफ लिखने के लिए चुनौती देता है।