सीजेआई सूर्यकांत ने किए तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन

बता दें कि तिरुपति मंदिर विभाग (टीटीडी) ने घोषणा की है कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की वजह से तिरुपति में एक और दो मार्च को क्रमशः 2 और 3 मार्च के दर्शन के लिए स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन (एसएसडी) जारी नहीं किए जाएंगे। चार मार्च के लिए एसएसडी टोकन तीन मार्च को जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही टीटीडी ने बताया है कि तीन मार्च को वीआईपी ब्रेक दर्शन भी रद्द रहेगा, और इसलिए दो मार्च को कोई भी अनुशंसा पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।