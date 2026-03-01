'सेमीकंडक्टर और रेलवे के विकास में गुजरात का बड़ा योगदान', केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन का काम भी अच्छी प्रगति पर है और अगले साल मुंबई-अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन शुरू होगी। ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा केवल 1 घंटे 57 मिनट में पूरी होगी। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी हाल ही में आए और बुलेट ट्रेन की प्रगति और गुणवत्ता देखकर बहुत संतुष्ट हुए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 नए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है।