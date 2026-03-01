स्वीट कॉर्न स्वाद के साथ सेहत का भी खजाना, आहार में शामिल करने के मिलेंगे ये फायदे

वजन नियंत्रण चाहने वालों के लिए स्वीट कॉर्न एक अच्छा विकल्प है। यह लंबे समय तक पेट भरा रखता है, अनचाही भूख कम करता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। कम फैट और हाई फाइबर होने से अतिरिक्त चर्बी घटाने में सहायक होता है। दिल की सेहत के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जबकि पोटैशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। इससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा घटता है।