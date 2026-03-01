हमें मिलकर पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाना होगा: हरियाणा सीएम सैनी
गुरदासपुर, 1 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि हमें मिलकर पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाना होगा। उन्होंने कहा कि यह 'गुरुओं, बलिदान और शहादत की पवित्र भूमि' है।
उन्होंने कहा कि विभाजन के आघात को सहने के बावजूद, पंजाब के लोगों ने निराशा के आगे घुटने नहीं टेके और अपने आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया।
पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में सैनी समाज के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि पंजाब की राजनीतिक दिशा बदलने और उसके समाज के सम्मान को सुनिश्चित करने का है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पवित्र भूमि पर उपस्थित होना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने सभी से पंजाब को एक बार फिर विकास के पथ पर अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनी समाज को उचित सम्मान दिलाने के लिए काम किया है। उनके जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने समुदाय को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को वे हरियाणा विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। 217 संकल्पों में से 60 पूरे हो चुके हैं और 120 अन्य पर तेजी से काम चल रहा है।
राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में गुर्दे के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने की 10 तारीख को उनके घर पर पेंशन पहुंचाई जा रही है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलें खरीदी जा रही हैं और 48 घंटों के भीतर भुगतान किया जा रहा है। किसान भावांतर भरपाई योजना से भी लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही बेरोजगार परिवारों को भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। पंचायती जमीन पर लंबे समय से रह रहे परिवारों को भी मालिकाना हक दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में विकास इसलिए प्रभावित हुआ है, क्योंकि सत्ता कुछ ही हाथों में सिमटी रही। अब राजनीति की दिशा बदलने का समय आ गया है।
उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में ओबीसी समुदाय एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा और पंजाब को एक बार फिर समृद्ध और जीवंत बनाएगा।
उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय पंजाब की आबादी का 31 प्रतिशत है और उन्हें एकजुट होकर राजनीति का केंद्र बनना चाहिए और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
--आईएएनएस
एमएस/