हमें मिलकर पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाना होगा: हरियाणा सीएम सैनी

राज्य सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में गुर्दे के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने की 10 तारीख को उनके घर पर पेंशन पहुंचाई जा रही है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलें खरीदी जा रही हैं और 48 घंटों के भीतर भुगतान किया जा रहा है। किसान भावांतर भरपाई योजना से भी लाभान्वित हो रहे हैं।