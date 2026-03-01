‘हम कभी भी जंग के पक्ष में नहीं हैं,' ईरान-इजरायल युद्ध पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन इजरायल के साथ हाल के रिश्ते समय के साथ मजबूत हुए हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसकी भूमिका यह है कि नए और पुराने दोनों दोस्तों को साथ लेकर चलना है। हम कभी भी जंग के पक्ष में नहीं हैं। हमने हमेशा बातचीत के जरिए शांति की वकालत की है। कल, भारत ने भी तनाव कम करने और बातचीत की वकालत की। इस मामले पर सिर्फ जिम्मेदार अधिकारियों को ही बयान देने का हक होना चाहिए।