हर रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर 'विकसित भारत' की ओर एक कदम : दिल्ली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता
नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को नांगलोई में एक कंप्यूटर शिक्षा केंद्र और रीडिंग रूम का उद्घाटन किया और इसे 'विकसित भारत' की दिशा में एक और कदम बताया।
सावित्री देवी गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रीडिंग रूम का उद्घाटन करते हुए, गुप्ता ने कहा, "हर रीडिंग रूम और कंप्यूटर सेंटर 'विकसित भारत' की ओर एक कदम है। आज कंप्यूटर एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारे जमाने की एक जरूरी जरूरत है। डिजिटल जमाने में, सच्ची लिटरेसी में डिजिटल लिटरेसी भी शामिल होनी चाहिए।"
अपने स्टूडेंट दिनों को याद करते हुए, गुप्ता ने कहा कि वह अक्सर पढ़ाई के लिए शांत जगहों की तलाश करते थे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पास तिमारपुर में रतन टाटा लाइब्रेरी जैसी लाइब्रेरी में उन्हें गहरा ध्यान मिलता था।
उन्होंने कहा कि ऐसी रीडिंग स्पेस आईएएस, आईपीएस और दूसरी सिविल सर्विसेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी भूमिका निभाती हैं, और भरोसा जताया कि नया रीडिंग रूम कई युवा उम्मीदवारों को उनकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी में सफलता पाने में मदद करेगा।
गुप्ता ने समाज के लोगों से कहा कि वे सेंटर को एक कलेक्टिव कम्युनिटी इनिशिएटिव मानें और किताबें डोनेट करके, वॉलंटियरिंग टाइम देकर या फाइनेंशियल मदद देकर, हर मुमकिन तरीके से योगदान दें।
उन्होंने भरोसा जताया कि इस पहल से भविष्य में ऐसे ही सेंटर बनाने की प्रेरणा मिलेगी और युवाओं में सेवा, अनुशासन और सीखने का कल्चर बढ़ेगा, जिससे आखिरकार पूरे समाज को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि नांगलोई में रघुनाथ धर्मशाला में सेवा भारती द्वारा आयोजित यह प्रोग्राम बच्चों और युवाओं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों को डिजिटल लर्निंग सुविधाएं और एक सपोर्टिव एकेडमिक माहौल देकर उन्हें मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
गुप्ता ने कहा कि सेंटर बनाना सिर्फ एक बिल्डिंग या कमरे का उद्घाटन नहीं है, बल्कि उन टैलेंटेड युवाओं के लिए नए मौके खोलना है जो अक्सर रिसोर्स की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं।
उन्होंने समुदाय के छात्रों की पढ़ाई की उम्मीदों को पूरा करने के लिए 15 कंप्यूटर लगाने और एक खास रीडिंग रूम बनाने के लिए सेवा भारती और गोयल परिवार की कोशिशों की तारीफ की।
इस मौके पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रांत प्रचारक विशाल ने शिक्षा, सामाजिक उत्थान और सबको साथ लेकर चलने वाले डिजिटल एम्पावरमेंट के प्रति मिलकर किए गए कमिटमेंट पर जोर दिया।
उन्होंने भरोसा जताया कि यह इंस्टीट्यूट आर्थिक रूप से कमजोर तबके के उन स्टूडेंट्स को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, जो अक्सर महंगी पढ़ाई की सुविधाएं नहीं खरीद पाते।
विशाल ने कहा कि मामूली कीमत पर कंप्यूटर शिक्षा और पढ़ाई की सुविधाएं देकर, यह सेंटर काबिल स्टूडेंट्स के लिए सीखने और मौके के नए रास्ते खोलेगा, जिससे वे जरूरी डिजिटल स्किल्स सीख सकेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल उम्मीदों को पूरा कर सकेंगे।
--आईएएनएस
एससीएच