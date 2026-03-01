हर रीडिंग रूम, कंप्यूटर सेंटर 'विकसित भारत' की ओर एक कदम : दिल्ली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता

सावित्री देवी गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रीडिंग रूम का उद्घाटन करते हुए, गुप्ता ने कहा, "हर रीडिंग रूम और कंप्यूटर सेंटर 'विकसित भारत' की ओर एक कदम है। आज कंप्यूटर एजुकेशन कोई लग्जरी नहीं बल्कि हमारे जमाने की एक जरूरी जरूरत है। डिजिटल जमाने में, सच्ची लिटरेसी में डिजिटल लिटरेसी भी शामिल होनी चाहिए।"